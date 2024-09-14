ШОС помогла в 2023 году устранить десятки террористических ячеек

Взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволило ликвидировать в мире за 2023 год несколько десятков террористических ячеек.

Взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволило ликвидировать в мире за 2023 год несколько десятков террористических ячеек.

Как передает Report , об этом в ходе Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

"Осуществляется постоянный мониторинг ситуации в регионе. В 2023 году в результате обмена оперативной информацией между государствами-членами удалось выявить и пресечь деятельность нескольких десятков террористических ячеек, расследовать почти тысячу преступлений террористической и экстремистской направленности, задержать более 1 тыс. членов террористических групп", - говорится в заявлении.

Как уточнил Ермекбаев, все это было сделано по линии Региональной антитеррористической структуры ШОС. "Активно проводится борьба с киберпреступлениями, - добавил он. - В то же время хотел бы особо отметить, что ШОС не является военным блоком или организацией коллективной безопасности, она не направлена против кого-либо".

Замгенсека отметил, что подходы к решению актуальных задач в области безопасности нашли отражение в принятых ШОС документах.