О нас

ШОС помогла в 2023 году устранить десятки террористических ячеек

ШОС помогла в 2023 году устранить десятки террористических ячеек Взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволило ликвидировать в мире за 2023 год несколько десятков террористических ячеек.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 08:44
ШОС помогла в 2023 году устранить десятки террористических ячеек

Взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволило ликвидировать в мире за 2023 год несколько десятков террористических ячеек.

Как передает Report, об этом в ходе Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев.

"Осуществляется постоянный мониторинг ситуации в регионе. В 2023 году в результате обмена оперативной информацией между государствами-членами удалось выявить и пресечь деятельность нескольких десятков террористических ячеек, расследовать почти тысячу преступлений террористической и экстремистской направленности, задержать более 1 тыс. членов террористических групп", - говорится в заявлении.

Как уточнил Ермекбаев, все это было сделано по линии Региональной антитеррористической структуры ШОС. "Активно проводится борьба с киберпреступлениями, - добавил он. - В то же время хотел бы особо отметить, что ШОС не является военным блоком или организацией коллективной безопасности, она не направлена против кого-либо".

Замгенсека отметил, что подходы к решению актуальных задач в области безопасности нашли отражение в принятых ШОС документах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi