​ШОС и Европол намерены сотрудничать в вопросе противодействия пропаганды джихада

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Глава Исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Чжан Синьфэн в Ташкенте провел консультации с руководством Европейской организации уголовной полиции (Европола) по вопросам совместного противодействия пропаганде террористических группировок, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Консультации главы исполкома РАТС с заместителем директора Европола Вил ван Хемертом были весьма конструктивными в вопросах совместного противодействия пропаганде терроризма в интернете", - уточнил собеседник.

Чжан Синьфэн сообщил коллегам из Европы о тех действиях, которые предпринимаются РАТС ШОС, чтобы не допустить участия выходцев из государств региона в боевых действиях на стороне террористических организаций, добавил представитель пресс-службы.

По данным РАТС, в организации были сформированы совместные рабочие группы экспертов, осуществляющие обмен полученных данных, и составляющие текущий анализ взаимодействия стран-участниц ШОС в борьбе с терроризмом в сфере коммуникационных технологий.

Напомним, что в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. В сентябре 2014 года Пакистан и Индия подали официальные заявки на вступление в ШОС.