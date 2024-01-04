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Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии

Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с недружелюбным приемом во время посещения зоны наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт.
Другие страны
4 января 2024 г. 16:40
Шольца встретили неодобрительными возгласами в зоне наводнения в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с недружелюбным приемом во время посещения зоны наводнения в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA.

Глава правительства в сопровождении министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке ("Зеленые") и премьер-министра региона Райнера Хазелоффа (ХДС) посетил город Зангерхаузен, пострадавший от наводнения. Перед этим Шольц облетел зону бедствия на вертолете.

Как отметило DPA, во время посещения канцлера собралась группа людей, из которой, в частности, выкрикивали: "Преступник", "Ваша политика базируется на лжи", "Возвращайся обратно".

Проливные дожди на рождественские праздники привели в нескольких регионах Германии к масштабным наводнениям. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Нижней Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт.

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