Шольца освистали во время предвыборного мероприятия в Мюнхене

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был освистан во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое прошло на центральной площади Мюнхена Мариенплац.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был освистан во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которое прошло на центральной площади Мюнхена Мариенплац.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, еще до выступления главы правительства многие из присутствовавших кричали, свистели и скандировали: "Подстрекатели войны", "Лжецы", "Неудачники". Различные организации, прежде всего из правого спектра, в частности партия "Альтернатива для Германии", призвали к протестным демонстрациям в центре города. Некоторые участники держали плакаты с надписями, призывающими прекратить поставки вооружений Киеву.

Полиция установила ограждения на Мариенплац и тщательно проверяла всех приходящих на мероприятие СДПГ. Правопорядок обеспечивали более 200 сотрудников правоохранительных органов. На площади собрались несколько тысяч человек.