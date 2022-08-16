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Шольц заявил о важности прямого общения с РФ во время кризиса

Шольц заявил о важности прямого общения с РФ во время кризиса "Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса".
Другие страны
16 августа 2022 г. 21:56
Шольц заявил о важности прямого общения с РФ во время кризиса

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса".

Как передает Report, об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность напрямую. Мое четкое послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем", - рассказал О. Шольц в ответ на вопрос журналиста, планирует ли он продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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