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Шольц заявил о продолжении санкционного давления на Россию

Шольц заявил о продолжении санкционного давления на Россию Запад будет продолжать санкционное давление на Россию из-за ее действий в Украине.
Другие страны
20 октября 2022 г. 13:04
Шольц заявил о продолжении санкционного давления на Россию

Запад будет продолжать санкционное давление на Россию из-за ее действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Недавнюю эскалацию со стороны Москвы мы не оставляем без ответа. Очередным санкционным пакетом со стороны ЕС мы еще раз повысили давление на российское правительство", - сказал он. По его словам, "этот курс сохранится до тех пор", пока Россия будет продолжать боевые действия в Украине.

Отметим, что Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.

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Версия на английском языке Scholz announces continuation of sanctions pressure on Russia

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