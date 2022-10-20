Шольц заявил о продолжении санкционного давления на Россию

Запад будет продолжать санкционное давление на Россию из-за ее действий в Украине.

Запад будет продолжать санкционное давление на Россию из-за ее действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Недавнюю эскалацию со стороны Москвы мы не оставляем без ответа. Очередным санкционным пакетом со стороны ЕС мы еще раз повысили давление на российское правительство", - сказал он. По его словам, "этот курс сохранится до тех пор", пока Россия будет продолжать боевые действия в Украине.

Отметим, что Евросоюз обсуждает девятый пакет санкций против России.