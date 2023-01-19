Шольц заявил о потребности Германии в иностранной рабочей силе

Германии необходима квалифицированная рабочая сила, в том числе иностранная.

Германии необходима квалифицированная рабочая сила, в том числе иностранная.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Шольц также напомнил, что в стране готовятся реформировать систему получения гражданства.

"Если мы хотим оставаться конкурентоспособной промышленной страной, то там нужны квалифицированные инженеры, механики и машиностроители. Кто хочет с нами "засучить рукава", тому в Германии рады", — сказал он.

Отметим, что в ноябре прошлого года Шольц выступил за упрощение правил получения немецкого гражданства для приезжающих в республику иммигрантов. По его словам мужчины, женщины и даже дети, приехавшие в Германию в последнее время, сыграли важную роль в укреплении экономики страны.