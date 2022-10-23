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Шольц заявил о необходимости создания условий для прекращения боевых действий в Украине

Шольц заявил о необходимости создания условий для прекращения боевых действий в Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает необходимым создать условия для прекращения военных действий на Украине.
Другие страны
23 октября 2022 г. 04:23
Шольц заявил о необходимости создания условий для прекращения боевых действий в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает необходимым создать условия для прекращения военных действий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом он заявил в Мюнхене на региональном съезде баварского отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По мнению Шольца, нужно сделать все, "чтобы возникли условия" для завершения боевых действий. Одновременно он подчеркнул важность того, чтобы "Украина могла защищать свою территорию".

"Мы будем продолжать нашу поддержку Украины. Это касается как оказания финансовой и гуманитарной помощи Киеву, так и поставок оружия", - заявил канцлер.

О.Шольц также предостерег от краха сделки по поставкам зерна.

"Хорошо, что это удалось и что этот морской путь нельзя снова блокировать", - заявил он. Канцлер указал на то, что последствия ситуации в Украине ощущаются во всем мире.

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