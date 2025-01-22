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Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта в Украине

Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта в Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и по завершении конфликта в Украине.
Другие страны
22 января 2025 г. 14:22
Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и после завершения конфликта в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении укреплять ВСУ и по завершении конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Шольц заявил медиагруппе Funke.

"Прежде всего, было бы хорошей новостью, если бы война в Украине закончилась. Но даже в этом случае нам все равно пришлось бы действовать, чтобы обеспечить Украине безопасное будущее. Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина сможет содержать сильную армию, военный потенциал которой мы будем вместе укреплять", - сказал канцлер.

Шольц добавил, что обсуждения по этому вопросу с союзниками пройдут в ближайшее время. "Однако в настоящий момент подобные спекуляции запрещены", - подчеркнул глава правительства ФРГ, отметив, что ничего не должно решаться за спиной Украины.

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