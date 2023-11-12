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Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым и намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 22:57
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым и намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом заявил глава правительства ФРГ, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme.

"Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем. Но для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России - он означает вывод войск. Это то, к чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов", - утверждал канцлер.

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