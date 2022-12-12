Шольц заявил, что страны G7 учредили климатический клуб

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) учредили климатический клуб.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) учредили климатический клуб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением он выступил в понедельник в Берлине на пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7, которая прошла в формате видеоконференции.

"Второй важный момент сегодняшнего обсуждения касается климатического клуба", - сказал Шольц. При этом он добавил, что нынешняя ситуация в Украине и ее последствия могут вызывать особое беспокойство, но "Группа семи не упускает из виду и другие глобальные задачи, такие как борьба с изменением климата". "На саммите в Эльмау мы, как G7, уже взяли на себя обязательства по созданию климатического клуба, где мы продолжали интенсивно работать над концепцией этого открытого международного кооперативного клуба. Сегодня могу сказать с принятием круга полномочий - со всеми уставами мы сейчас запускаем климатический клуб", - констатировал глава правительства ФРГ.

Он уточнил, что Организация экономического сотрудничества и развития создаст секретариат климатического клуба совместно с Международным энергетическим агентством.