Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы продолжать дипломатические попытки урегулирования кризиса на Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы продолжать дипломатические попытки урегулирования кризиса на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе общения с гражданами в Марбурге

"Я поддерживаю дипломатию", - сказал канцлер.

Шольц напомнил, что несколько раз за последние месяцы созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. "И я планирую делать это дальше", - добавил он.

О том, что он считает нужным продолжать диалог с Путиным, Шольц неоднократно говорил ранее.