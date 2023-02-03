Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы продолжать дипломатические попытки урегулирования кризиса на Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе общения с гражданами в Марбурге
"Я поддерживаю дипломатию", - сказал канцлер.
Шольц напомнил, что несколько раз за последние месяцы созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. "И я планирую делать это дальше", - добавил он.
О том, что он считает нужным продолжать диалог с Путиным, Шольц неоднократно говорил ранее.