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Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине

Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится военная операция РФ в Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени».
Другие страны
4 июля 2022 г. 02:58
Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится военная операция РФ в Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени».

Как передает Report, об этом канцлер заявил в эфире CBS

Шольц утверждает, что конфликт в Украине закончится тогда, когда российские власти поймут, что не смогут «осуществить идею завоевания части» украинской территории. Канцлер подчеркнул, что Запад «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо» и для этого важно, чтобы продолжали действовать все санкции, которые были введены против России.

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Версия на азербайджанском языке Şolts: “Müharibənin uzunmüddətli olması üçün Rusiyanın böyük resursları var”

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