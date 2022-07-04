Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится военная операция РФ в Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится военная операция РФ в Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени».

Как передает Report, об этом канцлер заявил в эфире CBS

Шольц утверждает, что конфликт в Украине закончится тогда, когда российские власти поймут, что не смогут «осуществить идею завоевания части» украинской территории. Канцлер подчеркнул, что Запад «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо» и для этого важно, чтобы продолжали действовать все санкции, которые были введены против России.