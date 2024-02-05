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Шольц заявил, что не видит завершения конфликта в Украине

Шольц заявил, что не видит завершения конфликта в Украине Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины, и конца этому не видно.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 23:51
Шольц заявил, что не видит завершения конфликта в Украине

Россия почти два года ведет непримиримую войну против Украины, и конца этому не видно.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

По его словам, Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине.

"Европейский совет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет, является хорошим знаком. Также хорошо, что мы начали думать о том, как мы можем увеличить нашу европейскую поддержку Украины", - отметил канцлер.

Он подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо: "Я очень надеюсь, что США и американский Конгресс вскоре примут решение сделать необходимую поддержку финансово возможной".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri: “Ukraynadakı müharibənin sonu görünmür”

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