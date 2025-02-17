Шольц заявил, что Европа не согласится на демилитаризацию Украины

Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины.

Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на предвыборных дебатах.

Он указал на необходимость привлечения Евросоюза к переговорам по урегулированию украинского конфликта и выступил против возможности заключения "эксклюзивных американо-российских соглашений" по Украине.

"Мы, европейцы, этого не допустим. Мы также никому не позволим договориться о демилитаризации Украины", - подчеркнул Шольц. При этом канцлер ФРГ вновь заявил, что Украине необходима сильная армия.

"Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать", - отметил Шольц, реагируя на заявление США о том, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем глава правительства Германии подчеркнул, что европейцы имеют право голоса. Никаких гарантий безопасности без участия Европы, по его словам, "не будет".