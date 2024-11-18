Шольц заверил, что не намерен поставлять ракеты Taurus Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что не собирается давать разрешения на передачу Украине ракет Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что не собирается давать разрешения на передачу Украине ракет Taurus.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявил представитель германского канцлера Вольфганг Бюхнер.

"Канцлер определил конкретные границы, которые он не хотел бы пересекать, четко заявив, что не намерен изменять эту позицию", - сказал Бюхнер.

Он напомнил, что Шольц заявлял о необходимости организации помощи Украине, в том числе и военной, но так, чтобы это не вело к эскалации конфликта.

Напомним, что ранее глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала на конференции "Партии зеленых" в Висбадене поставить Украине дальнобойные системы вооружения.