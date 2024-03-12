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Шольц: Запланированная и оказанная помощь Украине от ФРГ составила 28 млрд евро

Шольц: Запланированная и оказанная помощь Украине от ФРГ составила 28 млрд евро Украина нуждается в продолжении поддержки со стороны Запада, Германия продолжит помощь и надеется на солидарность в Евросоюзе.
Другие страны
12 марта 2024 г. 19:15
Шольц: Запланированная и оказанная помощь Украине от ФРГ составила 28 млрд евро

Украина нуждается в продолжении поддержки со стороны Запада, Германия продолжит помощь и надеется на солидарность в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

"Всем нам ясно, что мы должны оказывать Украине военную помощь. Вы знаете, что Германия в этом году заложила в бюджет более 7 млрд евро, - сказал он. - Все, что было выполнено с начала войны и что было обещано [со стороны Германии на будущее], исчисляется 28 млрд евро или 30 млрд долларов. Моя позиция заключается в том, что мы должны продолжать поддержку, сколько потребуется, это касается не только Германии, но и всего Европейского союза".

Шольц выразил уверенность, что позиция ЕС будет такой во всех дискуссиях.

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Версия на азербайджанском языке Şolts: Almaniyanın Ukraynaya göstərdiyi yardım 28 milyard avro təşkil edib

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