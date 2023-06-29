Шольц: Запад хочет помочь Украине обороняться, а не сменить режим в России

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российского вторжения, а не смена путинского режима (президент РФ Владимир Путин - ред.).

Целью стран Запада сейчас является помощь Украине в обороне от российского вторжения, а не смена путинского режима (президент РФ Владимир Путин - ред.).

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что надеяться на свержение режима в России во время бунта основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина было бы бессмысленно, поскольку не факт, что такой вариант развития событий "был бы лучше".

"Войска "Вагнера" - это военное подразделение, которое действует очень агрессивно по всему миру, и непосредственно в войне России против Украины", - добавил канцлер.

Он также отметил, что неудавшийся мятеж ослабил президента Владимира Путина.

"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах власти есть трещины", - рассказал Шольц.

Канцлер уточнил, что пока неясно, заставит ли такая ситуация Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.