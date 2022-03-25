Шольц: Запад готов принять новые санкции против России в случае необходимости

Страны Группы семи (G7) договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничения в случае необходимости.

Страны Группы семи (G7) договорились проводить постоянную ревизию санкций против России и готовы принять новые ограничения в случае необходимости.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7.

Он напомнил, что страны "семерки" отреагировали на начало военных действий РФ в Украине "жесткими, согласованными и целенаправленными санкциями". "И мы едины во мнении, что мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность - настолько долго, насколько потребуется", - подчеркнул Шольц. "Сегодня взяли на себя обязательство по полной реализации санкций. Они работают и уже оказывают сильное краткосрочное воздействие", - утверждал он.

"Мы к тому же едины во мнении, что будем реагировать новыми санкциями, если это потребуется", - заключил канцлер.

Он добавил, что страны Группы семи призывают Россию немедленно вывести войска с Украины и создать там дополнительные гуманитарные коридоры. "Призываем российского президента, наконец, согласовать режим прекращения огня и создать гуманитарные коридоры для снабжения и эвакуации мирного населения", - сказал он.