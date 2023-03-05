О нас

Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине по завершении конфликта

Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине по завершении конфликта Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
Другие страны
5 марта 2023 г. 20:16
Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине по завершении конфликта

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN.

"Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира", - сказал он.

Шольц добавил, что западные страны не возражают против вступления Украины в ЕС в целом, однако для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям.

"Мы сказали им, что они могут проводить процесс по вступлению в Европейский союз, - указал канцлер ФРГ. - Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые для нас важны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şolts: "Qərb münaqişədən sonra Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti verməyə hazırdır"

Другие новости из категории

Евросоюз направит в Молдову гражданскую миссию
Евросоюз направит в Молдову гражданскую миссию
5 марта 2023 г. 20:43
На ирано-афганской границе произошли столкновения
На ирано-афганской границе произошли столкновения
5 марта 2023 г. 19:22
В центре Афин в ходе стычек пострадали семь полицейских
В центре Афин в ходе стычек пострадали семь полицейских
5 марта 2023 г. 18:47
Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине
Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине
5 марта 2023 г. 18:00
В Италии запретят курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах и парках
В Италии запретят курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах и парках
5 марта 2023 г. 17:38
В Генштабе ВСУ назвали потери российской стороны
В Генштабе ВСУ назвали потери российской стороны
5 марта 2023 г. 16:24
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить совместные учения
КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить совместные учения
5 марта 2023 г. 10:02
Китай увеличит в 2023 году оборонный бюджет на 7,2 процента
Китай увеличит в 2023 году оборонный бюджет на 7,2 процента
5 марта 2023 г. 08:52
ISW: Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут
ISW: Россияне не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут
5 марта 2023 г. 08:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi