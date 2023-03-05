Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине по завершении конфликта

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.
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"Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира", - сказал он.
Шольц добавил, что западные страны не возражают против вступления Украины в ЕС в целом, однако для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям.
"Мы сказали им, что они могут проводить процесс по вступлению в Европейский союз, - указал канцлер ФРГ. - Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые для нас важны".