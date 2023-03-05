Шольц: Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине по завершении конфликта

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.

Как передает Report , об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN.

"Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира", - сказал он.

Шольц добавил, что западные страны не возражают против вступления Украины в ЕС в целом, однако для этого Киеву необходимо соответствовать установленным требованиям.

"Мы сказали им, что они могут проводить процесс по вступлению в Европейский союз, - указал канцлер ФРГ. - Они работают над тем, чтобы добиться прогресса по всем критериям, которые для нас важны".