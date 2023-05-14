Шольц: Запад будет добиваться наказания России за действия в Украине

Германия вместе со своими партнерами будет стараться привлечь российскую сторону к ответу за действия в Украине.

Германия вместе со своими партнерами будет стараться привлечь российскую сторону к ответу за действия в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в воскресенье в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вместе с нашими партнерами мы выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответу", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, конфликт в Украине "имеет огромные геополитические последствия". Он напомнил, что Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.

Это первый визит Зеленского в Германию после начала специальной военной операции России.