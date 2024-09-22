Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за скорейшее реформирование Совета Безопасности ООН, высказав мнение, что его состав больше не соответствует духу времени.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за скорейшее реформирование Совета Безопасности ООН, высказав мнение, что его состав больше не соответствует духу времени.

Как передает Report , слова германского лидера привела пресс-служба правительства ФРГ.

"Он (Совбез ООН - ред.) созван в соответствии со стандартами давнего времени, многие континенты и многие страны, которые должны быть в этом Совете Безопасности на постоянной основе или неоднократно, не представлены", - сказал Шольц журналистам на полях Саммита будущего.

Шольц также выразил непонимание позиции России по Пакту будущего, который был принят в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Отметим, что Саммит будущего проходит с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его основная цель - обсуждение глобальных вызовов и выработка коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом. На саммите принято три ключевых документа: Пакт будущего, Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях.