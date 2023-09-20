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Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в
Другие страны
20 сентября 2023 г. 07:31
Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, более широкое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепление международного сотрудничества в целом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности", - сказал Шольц. По его словам, очевидно, что страны Азии, Африки и Латинской Америки заслуживают большего веса в этом органе. "Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами. Ни одна страна не должна блокировать такие открытые переговоры с максимальными требованиями. Германия также не делает этого", - подчеркнул канцлер.

В то же время он заметил, что все больше партнеров, в том числе три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявляют о своем желании продвинуться вперед в вопросе реформирования. Под ними Шольц подразумевал Великобританию, США и Францию. Канцлер ФРГ также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов в 2027 и 2028 годах.

В своей речи глава правительства ФРГ вновь подчеркнул важность расширения международного сотрудничества, в частности, со странами глобального Юга. "Наша свобода, наша демократия и наше процветание глубоко связаны с благополучием Европы и всего мира", - констатировал канцлер. По его мнению, укрепление существующих альянсов так же важно, как и поиск новых партнеров. Только так, как считает Шольц, "можно снизить риски чрезмерной односторонней зависимости".

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