Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза (ЕС), призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза (ЕС), призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая в Берлине перед почти 300 делегатами конгресса Партии европейских социалистов (ПЕС).

Шольц указал на необходимость проведения реформ в ЕС, чтобы подготовить его к приему новых членов. "Знаю, что нам еще предстоит проделать большую работу по убеждению", - сказал канцлер ФРГ. "Однако я также четко говорю: если геополитическая Европа - это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов - это победа, а не потеря суверенитета", - подчеркнул он. "Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - отметил Шольц.

Он призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.

Также Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза, призвав к постепенной отмене принципа единодушия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика. Как отметил канцлер ФРГ, не следует также упускать из виду беспокойство малых государств-членов. В резолюции конгресс высказался среди прочего за дальнейшую поддержку Украины, включая военную, и дальнейшие санкции против России.