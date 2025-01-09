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Шольц выступил против требования Трампа о расходах на оборону до 5% от ВВП

Шольц выступил против требования Трампа о расходах на оборону до 5% от ВВП Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран - членов НАТО до 5% от их ВВП.
Другие страны
9 января 2025 г. 21:06
Шольц выступил против требования Трампа о расходах на оборону до 5% от ВВП

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран - членов НАТО до 5% от их ВВП.

Как передает Report со ссылкой на издание Focus-online, глава правительства указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год.

В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил Шольц.

"Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд евро, или задолженности в размере 150 млрд евро, или комбинированию этих двух вариантов. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО", - добавил канцлер.

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