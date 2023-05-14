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Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России

Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти в Киеве готовы к достижению мирного решения, но не готовы к тому, чтобы условия диктовались Россией.
Другие страны
14 мая 2023 г. 15:43
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти в Киеве готовы к достижению мирного решения, но не готовы к тому, чтобы условия диктовались Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в воскресенье в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нужно везде [по всему миру] говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания [конфликта] и того, что Россия будет диктовать условия", - отметил Шольц.

"Хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира [в Украине], но они должны держать в уме, что это не [может быть] против Украины", - заявил канцлер, комментируя мирную инициативу Бразилии. "Мы должны заявить странам Южной Америки, Африки, Азии, что нет двойных стандартов, что проблемы, которые существуют там, волнуют нас в равной степени. Нападения сильной страны на соседа являются для нас проблемой и в том случае, если это происходит далеко", - продолжал Шольц. "Продовольственная безопасность, растущие цены - это проблемы, с которыми приходится бороться многим государствам. Но причина этому находится в Москве", - считает он.

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