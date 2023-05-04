Шольц высказался за включение Африканского союза в G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за то, чтобы Африканский союз (АС) вошел в состав Группы двадцати (G20).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава германского кабмина заявил в четверг в ходе визита в Эфиопию.
По словам Шольца, это стало бы отражением "уважения к континенту, его государствам и его растущему населению".
Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в ходе саммита 15 декабря 2022 года. Позднее это предложение также поддержали Япония и Франция.