О нас

Шольц высказался за включение Африканского союза в G20

Шольц высказался за включение Африканского союза в G20 Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за то, чтобы Африканский союз (АС) вошел в состав Группы двадцати (G20).
Другие страны
4 мая 2023 г. 20:16
Шольц высказался за включение Африканского союза в G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за то, чтобы Африканский союз (АС) вошел в состав Группы двадцати (G20).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава германского кабмина заявил в четверг в ходе визита в Эфиопию.

По словам Шольца, это стало бы отражением "уважения к континенту, его государствам и его растущему населению".

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20 в ходе саммита 15 декабря 2022 года. Позднее это предложение также поддержали Япония и Франция.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi