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Шольц встретится с Макроном в Берлине 3 июля

Шольц встретится с Макроном в Берлине 3 июля Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 3 июля, проведет в Берлине встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который посетит Германию в рамках государственного визита.
Другие страны
30 июня 2023 г. 14:31
Шольц встретится с Макроном в Берлине 3 июля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 3 июля, проведет в Берлине встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который посетит Германию в рамках государственного визита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в программе прогулка по реке Шпрее на теплоходе и посещение площади Паризер-плац перед Бранденбургскими воротами. Подробностей он не привел. "Заявлений для прессы не предусмотрено", - сказал Хебештрайт.

Ранее пресс-служба президента Франка-Вальтера Штайнмайера сообщила, что Макрон 2-4 июля посетит страну по приглашению германского президента.

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Версия на английском языке Scholz to meet Macron in Berlin on July 3

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