Шольц встретится с Макроном в Берлине 3 июля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 3 июля, проведет в Берлине встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который посетит Германию в рамках государственного визита.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник, 3 июля, проведет в Берлине встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который посетит Германию в рамках государственного визита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, в программе прогулка по реке Шпрее на теплоходе и посещение площади Паризер-плац перед Бранденбургскими воротами. Подробностей он не привел. "Заявлений для прессы не предусмотрено", - сказал Хебештрайт.

Ранее пресс-служба президента Франка-Вальтера Штайнмайера сообщила, что Макрон 2-4 июля посетит страну по приглашению германского президента.