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Шольц: Война России против Украины - часть большого крестового похода

Шольц: Война России против Украины - часть большого крестового похода Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Путина в том, что война, которую он ведет, является частью более крупного плана.
Другие страны
13 октября 2022 г. 18:20
Шольц: Война России против Украины - часть большого крестового похода

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Путина в том, что война, которую он ведет, является частью более крупного плана.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом заявил канцлер во время выступления на конференции по прогрессивному управлению в Берлине.

"Владимир Путин и его помощники очень ясно дали понять: эта война идет не только за Украину. Они считают свою войну против Украины частью более обширного плана - крестового похода против либеральной демократии", - сказал он.

Также канцлер подчеркнул, что Германия поддержит Украину столько, сколько будет требоваться.

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