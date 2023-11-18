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Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным

Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 23:58
Шольц вновь заявил о готовности говорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, слова главы кабмина ФРГ приводит агентство DPA.

"Я буду говорить с ним", - сказал канцлер на встрече с гражданами в населенном пункте Нутеталь рядом с Берлином. Но, по мнению Шольца, он не видит сценария, при котором РФ пошла бы на какие-то уступки в контексте ситуации в Украине, говорится в материале. Каких-либо подробностей канцлер не привел.

Шольц неоднократно заявлял о готовности продолжать контакты с российским руководством. В последний раз - 12 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя те слова Шольца, отметил, что Путин всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не ради самого процесса.

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