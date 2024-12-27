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Шольц вновь заверил в отсутствии планов направить военных в Украину

Шольц вновь заверил в отсутствии планов направить военных в Украину Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что не направит немецких военных в Украину, где продолжаются бои между российской и украинской армией. 
Другие страны
27 декабря 2024 г. 19:26
Шольц вновь заверил в отсутствии планов направить военных в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что не направит немецких военных в Украину, где продолжаются бои между российской и украинской армией.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью новостному порталу t-online.

"Сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась одна, и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас было бы важнее, чтобы все увидели, могут ли они сделать больше для дальнейшей поддержки Украины", - заявил канцлер ФРГ.

Шольц также отметил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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