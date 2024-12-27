Шольц вновь заверил в отсутствии планов направить военных в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что не направит немецких военных в Украину, где продолжаются бои между российской и украинской армией.
Как передает Report, об этом он сообщил в интервью новостному порталу t-online.
"Сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась одна, и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас было бы важнее, чтобы все увидели, могут ли они сделать больше для дальнейшей поддержки Украины", - заявил канцлер ФРГ.
Шольц также отметил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.