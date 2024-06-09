Шольц вновь исключил отправку немецких военных в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении направить военных инструкторов в Украину в очередной раз категорически отверг идею отправки немецких военнослужащих в зону боевых действий.
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"Мы и дальше будем препятствовать эскалации", - заявил Шольц.
По словам канцлера, к этому относится четкие заявления американского президента Джо Байдена и его самого о том, что "в Украине не будет солдат из наших стран и из НАТО". Шольц обобщил критерии немецкой поддержки Киева словом "благоразумие".
"Важно поддержать Украину, но не допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО", - резюмировал Шольц.