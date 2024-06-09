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Шольц вновь исключил отправку немецких военных в Украину

Шольц вновь исключил отправку немецких военных в Украину Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении направить военных инструкторов в Украину в очередной раз категорически отверг идею отправки немецких военнослужащих в зону боевых действий.
Другие страны
9 июня 2024 г. 05:46
Шольц вновь исключил отправку немецких военных в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении направить военных инструкторов в Украину в очередной раз категорически отверг идею отправки немецких военнослужащих в зону боевых действий.

Как передает Report, соответствующее заявление глава германского кабмина озвучил на предвыборном митинге Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Дуйсбурге.

"Мы и дальше будем препятствовать эскалации", - заявил Шольц.

По словам канцлера, к этому относится четкие заявления американского президента Джо Байдена и его самого о том, что "в Украине не будет солдат из наших стран и из НАТО". Шольц обобщил критерии немецкой поддержки Киева словом "благоразумие".

"Важно поддержать Украину, но не допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО", - резюмировал Шольц.

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