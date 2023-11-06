Шольц: Власти Германии выделят регионам 18 млрд евро для решения проблем миграции

Правительство Германии выделит 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с миграцией.

Правительство Германии выделит 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с миграцией.

Как передает Report, об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Mannheimer Morgen.

По его словам, размещение и интеграция беженцев - это проблема всего государства.

"Только в этом году федеральное правительство выделит почти 18 млрд евро помощи федеральным землям и муниципалитетам для решения задач миграционной политики", - отметил канцлер.

Шольц сказал, что слишком много людей на данный момент приезжают в Германию нелегально. В связи с этим германские власти намерены ускорить процесс предоставления убежища и рассмотрения в первой инстанции, чтобы он завершался в течение полугода.

В 2022 году численность населения Германии резко увеличилась из-за притока мигрантов а также вынужденных переселенцев с Украины. Как сообщал Bloomberg, после начала военного конфликта 6,7 млн украинцев уехали в Европу. Большинство из них сейчас находятся в Польше и Германии.