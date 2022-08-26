Шольц: В вопросах Украины ФРГ никогда не станет действовать в одиночку

"Германия никогда не станет действовать в одиночку в вопросах поддержки Украины и будет ориентироваться на союзников".

"Германия никогда не станет действовать в одиночку в вопросах поддержки Украины и будет ориентироваться на союзников".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Шольц пояснил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине Германия отказалась от давнего принципа не поставлять оружие в зоны конфликтов. "И я также сказал, что мы предоставим то, что у нас есть на складах. И мы посмотрим, что можно поставить с помощью нашей промышленности, но мы никогда не пойдем в одиночку, а всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", - констатировал глава правительства.

Именно поэтому, по словам канцлера, ФРГ поставила Киеву противотанковое оружие, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. "Именно поэтому мы теперь также поставили очень современное и эффективное оборудование и поставляем другие предметы, которые будут полезны в войне на востоке Украины", - сказал Шольц.

"Наша цель во всем, что мы делаем, состоит в том, чтобы поддержать Украину, это предотвратит эскалацию войны, которая затем выльется в войну, но уже она не будет между Россией и Украиной, а будет совсем другой войной", - подчеркнул Шольц. "И можете быть уверены, что у нас всегда будет достаточно уравновешенности, ясности и твердости для принятия решений, основанных на этом принципе", - заключил он.