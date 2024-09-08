Шольц: В конфликте в Украине настал момент для переговоров

В конфликте в Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру.

В конфликте в Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

"На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент", - сказал Шольц. Он вновь высказался за участие России в новом саммите с целью урегулирования кризиса, подчеркнув, что новая мирная конференция по Украине будет проведена "в любом случае".

"Президент Украины Владимир Зеленский и я едины во мнении, что Россия должна быть представлена на ней", - сказал он.

Шольц также отметил, что продолжит делать все для оказания помощи Киеву.