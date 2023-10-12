Шольц: В Германии запретят деятельность ХАМАС

Власти ФРГ запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

Власти ФРГ запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке.

"МВД ФРГ введет запрет на деятельность ХАМАС в Германии. Такое объединение, как Samidoun, члены которого открыто прославляют жестокие террористические акции, в Германии будет запрещено", - сказал Шольц.