О нас

Шольц: В Германии запретят деятельность ХАМАС

Шольц: В Германии запретят деятельность ХАМАС Власти ФРГ запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.
Другие страны
12 октября 2023 г. 11:38
Шольц: В Германии запретят деятельность ХАМАС

Власти ФРГ запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке.

"МВД ФРГ введет запрет на деятельность ХАМАС в Германии. Такое объединение, как Samidoun, члены которого открыто прославляют жестокие террористические акции, в Германии будет запрещено", - сказал Шольц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Scholz: Hamas to be banned in Germany
Версия на азербайджанском языке Kansler: “Almaniyada HƏMAS-la bağlı fəaliyyətlər qadağan olunacaq”

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi