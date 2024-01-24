О нас

Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО

Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО Швеция в конце концов станет членом НАТО.
Другие страны
24 января 2024 г. 23:34
Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО

Швеция в конце концов станет членом НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Берлине.

"Я весьма уверен, что вслед за Финляндией членом НАТО станет и Швеция", - сказал он. "Теперь мы хотим получить одобрение Венгрии, и я уверен, что оно последует. Полагаю, что очень скоро последуют все необходимые решения".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году. Он будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi