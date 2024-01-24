Шольц уверен, что Швеция станет членом НАТО

Швеция в конце концов станет членом НАТО.

Швеция в конце концов станет членом НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Берлине.

"Я весьма уверен, что вслед за Финляндией членом НАТО станет и Швеция", - сказал он. "Теперь мы хотим получить одобрение Венгрии, и я уверен, что оно последует. Полагаю, что очень скоро последуют все необходимые решения".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году. Он будет входить и в программу весенней сессии 2024 года.