Шольц: Будущее Украины связано с Европейским союзом

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что будущее Украины связано с Европейским союзом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в среду, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (9-10 февраля).
"На предстоящем Европейском совете мы подтвердим обещание, которое совет дал украинцам в июне прошлого года, а именно, что Украина относится к Европе и что ее будущее - в ЕС", - утверждал Шольц.
"Это обещание имеет силу", - добавил он.
Отметим, что 3 февраля в Киеве прошел саммит ЕС - Украина, на котором обсуждалась в том числе подготовка к вступлению этой страны в ЕС.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков и даже для начала переговоров не существует.
В этот же день Еврокомиссия обнародовала анализ готовности Украины к вступлению в сообщество, в котором было прямо сказано, что Киев находится на начальной стадии в выполнении практически всех условий для вступления. Следующую оценку готовности Украины к началу переговоров ЕК представит осенью.