Шольц: Будущее Украины связано с Европейским союзом

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что будущее Украины связано с Европейским союзом. Такое мнение он высказал в среду, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (9-10

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что будущее Украины связано с Европейским союзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в среду, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке предстоящего саммита ЕС (9-10 февраля).

"На предстоящем Европейском совете мы подтвердим обещание, которое совет дал украинцам в июне прошлого года, а именно, что Украина относится к Европе и что ее будущее - в ЕС", - утверждал Шольц.

"Это обещание имеет силу", - добавил он.

Отметим, что 3 февраля в Киеве прошел саммит ЕС - Украина, на котором обсуждалась в том числе подготовка к вступлению этой страны в ЕС.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков и даже для начала переговоров не существует.

В этот же день Еврокомиссия обнародовала анализ готовности Украины к вступлению в сообщество, в котором было прямо сказано, что Киев находится на начальной стадии в выполнении практически всех условий для вступления. Следующую оценку готовности Украины к началу переговоров ЕК представит осенью.