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Шольц: Украине придется еще сотни лет бороться с последствиями войны

Шольц: Украине придется еще сотни лет бороться с последствиями войны "Украине может потребоваться около века для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности, угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин".
Другие страны
11 мая 2022 г. 20:49
Шольц: Украине придется еще сотни лет бороться с последствиями войны

"Украине может потребоваться около века для преодоления последствий продолжающейся полномасштабной войны, в частности, угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и мин".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим снаряды, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще на протяжении сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия - все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в почве", - отметил канцлер.

Он добавил, что западные партнеры должны будут вместе способствовать восстановлению Украины после войны.

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