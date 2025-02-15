Шольц: США продолжат поддерживать Украину

Администрация США будет продолжать оказывать поддержку Украине.

Администрация США продолжит оказывать поддержку Украине.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"То, что мы услышали от министра обороны [США], от многих других, заключается в том, что они будут продолжать поддерживать Украину. Это было то, что я узнал из своих бесед с президентом Трампом, когда мы обсуждали ситуацию в Украине. Это необходимое послание для РФ, что она не может рассчитывать на сокращение поддержки. <...> Сильная Украина, которая получает нашу поддержку, является сильным посланием для России", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что НАТО только усиливает свои позиции, принимая в организацию новых членов.

По словам Шольца, между США и ЕС нет разделения в сфере безопасности.

"Мы всегда вовлечены в этот процесс", - сказал канцлер, отметив, что имеет место какая-то агрессия по отношению к европейским странам, то США непременно вовлечена в оказании поддержки в вопросе безопасности.