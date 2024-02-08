О нас

Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт в Украине

Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт в Украине Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт в Украине.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 10:42
Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт в Украине

Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц газете The Wall Street Journal.

"Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней", - отметил он.

При этом он также указал, что странам альянса следует обеспечить "действенность коллективной обороны и безопасности". В качестве примера он выделил соблюдение государствами НАТО критерия трат 2% ВВП на оборону, запуск программы по формированию общеевропейской ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), а также планы Германии по размещению боевой бригады в Литве.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
2 февраля 2024 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi