Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт в Украине

Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт в Украине.

Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц газете The Wall Street Journal.

"Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней", - отметил он.

При этом он также указал, что странам альянса следует обеспечить "действенность коллективной обороны и безопасности". В качестве примера он выделил соблюдение государствами НАТО критерия трат 2% ВВП на оборону, запуск программы по формированию общеевропейской ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative), а также планы Германии по размещению боевой бригады в Литве.