Шольц сообщил о новой договоренности с лидерами ЕС в сфере вооружения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились о расширении производства боеприпасов в Европе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились о расширении производства боеприпасов в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, также по его словам, лидеры европейских стран обсудили вопросы оказания помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Ранее Шольц заявил, что Украина после завершения конфликта продолжит получать вооружение от своих союзников. Он отметил, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться после конфликта, при этом призвав сосредоточиться на сегодняшнем дне.

Отвечая на вопрос, поддержал бы канцлер ФРГ членство Украины в НАТО после окончания конфликта, Шольц заявил, что "всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет". Он пояснил, что критерии НАТО "включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может".