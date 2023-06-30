О нас

Шольц сообщил о новой договоренности с лидерами ЕС в сфере вооружения

Шольц сообщил о новой договоренности с лидерами ЕС в сфере вооружения Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились о расширении производства боеприпасов в Европе.
Другие страны
30 июня 2023 г. 17:07
Шольц сообщил о новой договоренности с лидерами ЕС в сфере вооружения

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что лидеры стран Евросоюза договорились о расширении производства боеприпасов в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, также по его словам, лидеры европейских стран обсудили вопросы оказания помощи Украине в долгосрочной перспективе.

Ранее Шольц заявил, что Украина после завершения конфликта продолжит получать вооружение от своих союзников. Он отметил, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться после конфликта, при этом призвав сосредоточиться на сегодняшнем дне.

Отвечая на вопрос, поддержал бы канцлер ФРГ членство Украины в НАТО после окончания конфликта, Шольц заявил, что "всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет". Он пояснил, что критерии НАТО "включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Военнослужащим Минобороны Азербайджана присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
25 июня 2023 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi