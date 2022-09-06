Шольц согласовал с Байденом поставки РСЗО Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласовал поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) для армии Украины с президентом США Джо Байденом.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласовал поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) для армии Украины с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report , его слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я с самого начала сказал: мы не пойдем в одиночку и будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками", - рассказал глава немецкого правительства. Он подчеркнул, что ситуация на данный момент динамичная.

Шольц уточнил, что Байден недавно описал свою позицию по поддержке Киева в интервью газете The New York Times. Он заверил, что полностью с ней согласен, как и другие государства "Большой семерки". "Мы поддерживаем Украину всем необходимым для самозащиты. В то же время мы должны предотвратить эскалацию, ведущую к войне между Россией и НАТО", - добавил канцлер.