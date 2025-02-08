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Шольц считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии

Шольц считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 08:43
Шольц считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии

НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью редакционному объединению RND.

По его словам, принцип неприкосновенности границ должен применятся ко всем и каждому.

"Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил Шольц.

Он также отметил, что продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений с Вашингтоном "даже когда все становится сложнее".

Напомним, что Трамп ранее неоднократно выражал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США.

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