Шольц считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии

НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.

НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью редакционному объединению RND.

По его словам, принцип неприкосновенности границ должен применятся ко всем и каждому.

"Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил Шольц.

Он также отметил, что продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений с Вашингтоном "даже когда все становится сложнее".

Напомним, что Трамп ранее неоднократно выражал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США.