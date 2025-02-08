Шольц считает, что НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии

НАТО следует увеличить присутствие в Гренландии на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров.
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По его словам, принцип неприкосновенности границ должен применятся ко всем и каждому.
"Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", - заявил Шольц.
Он также отметил, что продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений с Вашингтоном "даже когда все становится сложнее".
Напомним, что Трамп ранее неоднократно выражал мнение, что Гренландия должна присоединиться к США.