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Шольц назвал нецелесообразным строительство новых АЭС в Германии

Шольц назвал нецелесообразным строительство новых АЭС в Германии Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против возвращения страны к ядерной энергетике, указав на нерентабельность строительства атомных электростанций, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
4 марта 2024 г. 18:32
Шольц назвал нецелесообразным строительство новых АЭС в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против возвращения страны к ядерной энергетике, указав на нерентабельность строительства атомных электростанций, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Если кто-то сейчас решит построить АЭС, то, исходя из нынешних сроков строительства, она будет готова через 15-20 лет", - сказал он во время поездки в город Зиндельфинген на юго-западе Германии.

По мнению канцлера, за такой период страна уже успеет решить все проблемы в области энергетики.

Шольц заявил, что электроэнергия, вырабатываемая АЭС, стоит намного дороже той, которая производится за счет ветра, солнца и других источников.

15 апреля прошлого года власти ФРГ отключили от энергосети три последние работающие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято еще в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

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