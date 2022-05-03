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Шольц: Санкции не будут отменены, пока Россия не подпишет мирное соглашение с Украиной

Шольц: Санкции не будут отменены, пока Россия не подпишет мирное соглашение с Украиной Санкции, введенные против России, не будут отменены до тех пор, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной.
Другие страны
3 мая 2022 г. 12:50
Шольц: Санкции не будут отменены, пока Россия не подпишет мирное соглашение с Украиной

Санкции, введенные против России, не будут отменены до тех пор, пока Кремль не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Как передает Report, об этом Reuters заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что условия мира должна диктовать Украина.

Шольц объяснил, что Владимир Путин просчитался, когда подумал, что санкции будут недолговременными.

"Он не продумывал всю свою операцию в Украине до конца. Он не думал, что Украина так будет сопротивляться. Он не думал, что мы поддержим их, чтобы они так долго держались... Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной", - сказал Шольц.

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Версия на английском языке Scholz: Sanctions won't be lifted until Russia signs peace deal with Ukraine
Версия на азербайджанском языке Almaniya kansleri: "Sülh razılaşması imzalananadək Kremlə qarşı sanksiyalar davam edəcək"

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