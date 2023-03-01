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Шольц: Россия первой должна сделать шаг для достижения мира в Украине

Шольц: Россия первой должна сделать шаг для достижения мира в Украине Правительство ФРГ считает, что Россия должна первой сделать шаг к достижению мира в Украине.
Другие страны
1 марта 2023 г. 18:39
Шольц: Россия первой должна сделать шаг для достижения мира в Украине

Правительство ФРГ считает, что Россия должна первой сделать шаг к достижению мира в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Берлине.

"Совершенно ясно, что Россия напала на Украину, и Россия является той страной, которая сейчас что-то должна сделать, с тем чтобы мир стал возможным", - полагает Шольц. В качестве первоочередного условия он назвал вывод российских войск.

Канцлер заявил, что в настоящее время следует уделять внимание "ситуации в области политики безопасности на восточном фланге НАТО". "Мы согласны с тем, что в случае нападения мы вместе будем защищать каждый сантиметр территории альянса", - утверждал Шольц. Он заверил, что Запад продолжит "поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо".

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