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Шольц: Россия не выиграет в войне против Украины

Шольц: Россия не выиграет в войне против Украины Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 17:49
Шольц: Россия не выиграет в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкой канцелярии.

По его словам, все видят ужасные картины войны, которую РФ начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", - заявил канцлер.

Шольц добавил, что и Германия и Европа в целом должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне.

"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", - добавил Шольц.

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