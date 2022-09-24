Шольц: Россия не выиграет в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкой канцелярии.

По его словам, все видят ужасные картины войны, которую РФ начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", - заявил канцлер.

Шольц добавил, что и Германия и Европа в целом должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне.

"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", - добавил Шольц.