Шольц: Риск применения ядерного оружия Россией снизился

Риск применения ядерного оружия Россией на войне с Украиной снизился из-за международного давления.

Риск применения ядерного оружия Россией на войне с Украиной снизился из-за международного давления.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время интервью порталу Funke media.

По его словам, война все еще продолжается, но кое-что изменилось: Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. "Это реакция на то, что международное сообщество обозначило красную линию".

При этом канцлер подчеркнул, что важно продолжить диалог с Кремлем, несмотря на глубокие разногласия.

"Путин должен остановить войну", - сказал он, добавив, что после этого канцлер будет готов обсудить с ним контроль над вооружениями в Европе.

По словам Шольца, указанная проблема поднималась и до полномасштабной войны с Украиной.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие - во всем мире", - добавил Шольц.