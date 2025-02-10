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Шольц: Речи о членстве Украины в НАТО пока не идет

Шольц: Речи о членстве Украины в НАТО пока не идет На данный момент речь не идет о членстве Украины в НАТО.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 05:37
Шольц: Речи о членстве Украины в НАТО пока не идет

На данный момент речь не идет о членстве Украины в НАТО.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц заявил в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

"Американское правительство откладывает это. Решения НАТО таковы, что это не будет заблокировано, но и не находится на рассмотрении. И поэтому в этой ситуации речь не идет о членстве в НАТО, что я прямо заявляю", - отметил Шольц.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время речь идет о том, чтобы гарантировать Украине защиту. По его словам, "за спиной" Киева не должно быть каких-либо обсуждений.

"Мне не нравится, когда некоторые говорят, что Украина может уступить территорию. И это также их дело", - считает Шольц. В то же время он заявил, что "необходимо оказать помощь Украине, чтобы у нее была сильная армия".

"Ведь с ее экономикой она не сможет финансировать армию такого масштаба, которая ей нужна для самообороны. Это первое важное, о чем мы должны договориться, а также о гарантиях безопасности вокруг этого", - резюмировал Шольц.

Мерц также высказал мнение, что Украину в настоящее время нельзя принять в Североатлантический альянс, поскольку страна находится в состоянии войны.

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